"صحة الشرقية": تدريب مكثف للفرق الطبية داخل المستشفيات

قام فريق مكافحة العدوي، وفريق الجودة، وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات "الصدر بالزقازيق، ومشتول السوق، والحسينية، كفر صقر، أولاد صقر، والصالحية الجديدة المركزي"، بتدريب الفرق الطبية بالمستشفي، علي أسس وأساليب وسياسات مكافحة العدوي بأقسام المستشفي.

جاء ذلك بهدف منع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ علي الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية.

كما تم التدريب على كيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق، ومهارات الإتصال، وآداب العطس والسعال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.