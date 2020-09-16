%10.22 نسبة الناخبين المشاركين في "إعادة الشيوخ"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحافظات التي تُجرى بها الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ بلغ فيها عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 28 مليونا و217 ألفا و880 ناخبًا.

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الحاضرين يبلغ عددهم 2 مليون و884 ألفا و775 بنسبة مشاركة 10.22%، كما أن عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و451 ألفا و704 أصوات بنسبة 84.9%.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الأصوات الباطلة بلغت 433 ألفا و53 صوتًا، بنسبة 15.1%.