أسماء الفائزين في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة، اليوم الأربعاء، نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.

خاض جولة الإعادة 52 مرشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة، وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــا