9 فرق عمل لرصد مخالفات المباني وإجراء مسح عمراني بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، تخصيص 9 فرق عمل لرصد مخالفات المباني، وإجراء مسح عمراني دقيق لكل قطاع بالمحافظة، للتوصل إلى توصيف دقيق لكل بناء، من حيث بيانات الرخصة وإحداثيات القطعة، ونوع المخالفة، وموقف التنفيذ، وموقف التصالح، والإجراء المتخذ.

وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية، وجري تكليف المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، برئاسة لجنة لمراجعة وفحص تراخيص البناء، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من مخالفات المباني، وإعداد دراسة تفصيلية لأنسب السبل للحد من تلك المخالفات.

وقال إنه جرى تشكيل لجان فرعية برئاسة نائب رئيس كل مدينة وعضوية مدير الإدارة الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومسئول إدارة تراخيص، وعضو من تراخيص مديرية الإسكان.

من جانبها، قالت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، إن اللجنة الرئيسية انتهت من إعداد تقرير خاص بالدراسة التفصيلية لأنسب السبل للحد من مخالفات البناء، مؤكدة إعداد برنامج زمني لعمل اللجان ومراجعة المستندات وملفات العقارات الجاري تنفيذها طبقاً لقرار وزير التنمية المحلية، وحصر أعداد لمباني المخالفة، وتوضيح نوع المخالفة، والإجراءات المتخذة مع المخالف .

وأوضحت أن اللجنة قامت بربط الرخص بنظام المعلومات الجغرافية GIS، بالتنسيق مع المكتب الفني لنائب المحافظ، وإدارة المتغيرات المكانية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، وجرى تنفيذ برنامج لربط المعلومات المكانية " spatialData" بتراخيص المباني.