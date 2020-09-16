122 "طن دقيق" زيادة في الحصة التموينية لجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،موافقة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على فتح باب التأمين لتمكين تجار التموين من استكمال حصصهم من دقيق المستودعات، وزيادة الحصص التموينية من دقيق المستودعات للبدالة التموينية.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم، أن وزارة التموين قررت زيادة قيمة تأمين دقيق المستودعات الخاص بالبدالية التموينين، لتلبية رغبات المواطنين بجميع مدن المحافظة، وتمكينهم من الحصول على حصصهم التموينية من الدقيق، من خلال البطاقة التموينية.

على جانب أخر أوضح المهندس سامي عبد القادر، مدير عام مديرية التموين بجنوب سيناء، أن إجمالي الزيادة في حصة الدقيق المخصصة للمحافظة بلغت 122 طنًا، وتم صرف 56 طنًا من الدقيق بمدينة رأس سدر، و26 طن بمدينة أبوزنيمة، و12 طن بمدينة الطور ، و 10 طن بشرم الشيخ، و8 طن بمدينة دهب، و 10 طن بمدينة نويبع.