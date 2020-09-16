الحكم فى طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش 17 أكتوبر

قررت، اليوم، المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة فحص طعون"، تحديد جلسة 7 اكتوبر المقبل، لنظر طعون طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والمطالبة بإصدار حكم لصالح الطلاب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم العام الماضي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة موضوع" بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

وأيدت المحكمة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، المتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية إتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.