الحكم فى طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش 17 أكتوبر

الحكم فى طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش 17 أكتوبر
كتب:
محمد عيسى
06:36 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
مجلس الدولة
قررت، اليوم، المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة فحص طعون"، تحديد جلسة 7 اكتوبر المقبل، لنظر طعون طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والمطالبة بإصدار حكم لصالح الطلاب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم العام الماضي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة موضوع" بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
وأيدت المحكمة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، المتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية إتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.