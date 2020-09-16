عمران رئيسا للجنة الإقليمية لـ"التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة"

نصب الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي السابق رئيساً للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب أسيا وشمال أفريقيا لمدة ثلاث سنوات.

وجاء ذلك أثناء جلسة احتفالية أقامتها المنظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حيث قام سكرتير عام منظمة GEDICO " Mr. Xuan Wu "بإعلان اختيار الدكتور عمران رئيساً للجنة المذكورة والتي سيكون مقرها في القاهرة.

ويأتي هذا الترشيح نجاحاً جديداً لمصر وللدور الرائد لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية وكذلك دعماً لرؤية القيادة السياسية بأن تصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة في المنطقة والذي يأتي متناغماً مع رؤية الربط الكهربائي العالمي الذي تقوده المنظمة الصينية GEIDCO والتي تضع مصر حلقة الربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ولا شك أن استضافة مثل هذه الكيانات الإقليمية سوف يدعم الريادة المصرية في المنطقة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء ترشيح الدكتور عمران لهذا المنصب الإقليمي استناداً إلى خبراته المتراكمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والتي اكتسبها على مدار فترة عمله بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تجاوزت الستة والثلاثين عاماً شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة داخل قطاع الكهرباء وخارجه وتمثيل قطاع الكهرباء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

وحضر حفل التنصيب عدد من كبار المسؤولين الصينيين بمنظمة الربط العالمي للطاقة وكذا رؤساء اللجان الوطنية للمنظمة في كل من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ممثل عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من شركات القطاع الخاص الصيني والمصري العاملين في مجال الكهرباء والطاقة.

وتهدف اللجنة الإقليمية لغرب آسيا وشمال أفريقيا إلى تعزيز مفهوم الربط العالمي ودعم التعاون بين منطمة GEIDCO وقطاعات الطاقة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث حول قضايا الطاقة الصاعدة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والأحداث ذات الصلة.