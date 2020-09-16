"أمن الغربية" يلاحق تشكيلا عصابيا سرق أجهزة كهربائية بـ800 ألف جنيه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، جهودها لتحديد هوية تشكيل عصابي سرق أجهزة كهربائية تقدر قيمتها بـ800 ألف جنيه من داخل استراحة خاصة بقرية كفر البسطويسي بمركز المحلة .

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ من المواطن "مجدى حداد" بسرقة محتويات استراحته الخاصة المكونة من ثلاثة طوابق بقرية كفر البسطويسى.

وكشف المجنى عليه فى البلاغ أن الاستراحة لا يسكن فيها أحد لكونه يعمل بإحدى الدول العربية وعقب عودته فوجئ بكسر البوابة وسرقة أجهزة كهربائية عبارة عن " ٢ ثلاجة، غسالة أوتوماتيك، غسالة أطباق، بوتجاز ، ٥ شاشة تليفزيون ، ميكرويف، فرن حرارى، بوتجاز ، ٥ سخان، ١٢ ستارة ، ٤ تكييف، ٤ مكانس كهربائية تقدر قيمتها بـ800 ألف جنيه.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهمين وهم: "محمود.م.ا" مقيم بقرية دمرو، "محمد.ح" وشهرته بوجي، مقيم بقرية طنبارة، "فرج.أ" مقيم بقرية طنبارة، "منصور.ا.ال" مقيم بقرية الثابت، "محمد.ا" وشهرته الألمانى مقيم بقرية طنبارة، وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة وتحرر المحضر رقم ٣٧٥٣٧ جنح مركز المحلة لسنة 2020 م .