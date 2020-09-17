محافظ الدقهلية: سنتخذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي البناء في أكتوبر

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن 30 سبتمبر الجاري، هو آخر موعد التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة، وفقا لقرار رئيس الوزراء، مؤكدا أنه لا نية مطلقا لمد الفترة مرة أخرى، معلتنا أنه من بداية أول أكتوبر يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ القانون بكل القوة والحسم حرصا على حق الدولة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أن المحافظة سبق وأن أعطت تيسيرات في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين مشيرا إلى ارتفاع نسبة التخفيض في سعر المتر المسطح مقابل التصالح لتصل إلى 45% بالمدن، فضلا عن التعامل على سعر المتر المسطح مقابل التصالح بالقرى وفقا للحد الأدنى الذى أقره القانون بمبلغ 50 جنيها.

وذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.

وأكد المحافظ أنه بعد انقضاء المدة في 30 سبتمبر، سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، ودخول جميع المخالفات في موجة الإزالات القادمة.