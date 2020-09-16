محافظ الدقهلية: خفض قيمة رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 45%

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة خفضت قيمة رسوم التصالح على مخالفات البناء إلى 45%، فضلا عن التعامل على سعر المتر المسطح مقابل التصالح بالقرى وفقًا للحد الأدنى الذى أقرة القانون بمبلغ 50 جنيهًا.

وأضاف "مختار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة، هو 30 سبتمبر الجاري، وفق قرار رئيس الوزراء، ولا نية مطلقا لمد الفترة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه بداية من أول أكتوبر يتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل القوة والحسم حرصًا على حق الدولة، لافتًا إلى أن المحافظة سبق وأن أعطى تيسيرات فى ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين.