وزير التعليم: لا كتب ورقية للثانوية.. وتغيير عميق في التقييم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المرحلة الثانوية بدءًا من العام الدراسي الجديد لن يُطبع لها كتب دراسية، حيث يمتلك كل طالب ثانوي في مصر جهاز تابلت ووصلة إنترنت سواء على التابلت أو بالمدرسة.

وأكد الوزير أن كل مدارس الثانوي مجهزة بـ"واي وفاي" و"فايبر"، إضافة للمحتوى الرقمي والقنوات، موضحًا أن 11 مصدرًا يستطيع من خلالها الطلاب الدراسة أفضل من الكتاب الورقي.

وأضاف "شوقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن كل الشركات التي كانت تطبع الكتب الخارجية انضمت للوزارة وتنتج كتبًا تفاعلية ومكتبات دروس إلكترونية بالتعاون مع "التعليم"، وذلك بنموذج اقتصادي مختلف يوفر على الأهالي، وينمي موارد الوزارة، وفي نفس الوقت لا تكون بشكل كتب خارجية.

وأكد ان المناهج يتم تغييرها بشكل ممنهج بدءًا من رياض الأطفال، نظرًا لصعوبة تغيير المناهج في وسط الطريق، "كان لازم نبتدي من تحت"، وهذا ما نطلق عليه "نظام التعليم الجديد"، أو "رقم 2"، ووصل للصف الثالث الابتدائي، وهو تغيير كبير، و"خفضنا كتير من الحشو في المناهج القديمة"، موضحًا أنه يجرى تغيير عميق في طريقة تقييم امتحانات الثانوية العامة.