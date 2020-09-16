وزير التعليم: الامتحانات في العالم بيزنس.. ولدينا إمكانية منافسة الدول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعاقدت مع مركز تطوير المناهج بعدما كان لا يشترك في تأليف الكتب، كما يوجد مركز للامتحانات، "موضوع الامتحانات في العالم كله بيزنس كبير جدا".

وأضاف "شوقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن امتحانات الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية ما هي إلا مؤسسات تنتج بنوك أسئلة وتبيعها حول العالم، "احنا الصنعة دي اتعلمناها منهم من أول سنة 2018 لما دخلنا أجهزة التابلت في أولى ثانوي وعملنا الامتحانات بالنوع ده".

وأشار إلى أنه جرى تدريب المعلمين في المركز القومي للامتحانات، والذين تمرسوا على هذا، فجرى بناء بنوك أسئلة لكل مادة لأولى وثانية ثانوي، وكل مخرج تعلم، وهي عملية كبيرة جدا ولذلك هذه الشركات تحافظ على هذه البنوك بحرص شديد لأنها تمثل قيمة لديهم، ومن المهم أن يكون لدينا بنوك أسئلة تسمح لامتحان طلاب المرحلة الثانوية بأكلملها من خلالها، وفي خلال أزمة كورونا جرى استخدام أسئلة البنوك.

وتابع: "أصبح لدينا إمكانية إننا ننافس ونطانح الدول الأجنبية، ونرخص مدارس بمناهج وامتحانات مصرية خارج مصر، زي الإنجليز ما بيرخصوا المدارس الإنجليزية، والجملة دي لوحدها إنجاز كبير، إحنا خدنا المعرفة منهم وبنبني عليه وطبقناه كذا سنة ورا بعض إلى أن وصلنا للنقطة اللي تسمح لنا نعمل امتحان محوري زي الثانوية العامة دون ورق وكنترولات وعنصر بشري، وده شيء كنا بنحلم به من زمان".