بالكونفرانس.. صبحي يلتقي الشباب المشارك في معسكر  التحدي والمغامرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس، مع 200 من الشباب المصري المشارك في أولى المعسكرات التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "التحدي والمغامرة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للألعاب المائية وبث روح المغامرة والتعلم والاعتماد على النفس

ويهدف برنامج التحدي والمغامرة إلى تنفيذ معسكرات صيفية للشباب والنشء وذلك للتعبير عن أنفسهم في إطار غير تقليدي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للألعاب المائية، وبث روح المغامرة والتعلم والاعتماد على النفس، وتوفير مساحة للشباب لتنمية مهاراتهم الحياتية والرياضية، وتوفير مساحة للشباب لتنمية وزيادة الخبرات الكشفية والرياضية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والعمل الجماعي وتشجيع المبادرات الشبابية من خلال الحياة الكشفية والرياضية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرصه على الاطمئنان على الشباب المشارك في أولى المعسكرات، وإرسال رسالة ثقة وتحفيز للمشاركين.

وطالب وزير الشباب والرياضة الشباب المشارك بالمعسكر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء المعسكر، كما طالبهم بضرورة التواصل مع زملائهم من الشباب داخل مصر وخارجها لاطلاعهم على جمال الطبيعة المصرية لتكون خير سفير عن المعالم السياحية المصرية.

ووجه المشاركين بالمعسكر رسالة شكر وتقدير لوزير الشباب وكافة العاملين على تنفيذ المعسكر لما يشاهدونه من انضباط في العمل، ولفكرة المعسكر مطالبين وزير الشباب بضرورة تعميمها وتكرارها.

وتقام فعاليات البرنامج بمدينة نويبع خلال من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويتضمن المعسكر أيضا عددا من الأنشطة الرياضية، والفنية، والبحرية، والثقافية، والحياتية.

حضر اللقاء سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، غادة نبيل مدير عام القاعدة الشعبية الرياضية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أعلنت عن تنظيم مدير الشباب والرياضة بالشرقية قوافل ثقافية متنقلة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق لتجوب مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن القوافل الثقافية المتنقلة من المقرر انطلاقها بمراكز شباب تلبانة بمركز ومدينة منيا القمح يوم الخميس17 سبتمبر 2020 ومركز شباب القنايات يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، ومركز شباب الهوابر بمركز ومدينة ديرب نجم يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.