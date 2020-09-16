"شوقي": دخل المعلم في مجموعات التقوية هيكون أكبر من مرتبه الأساسي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستبحث مع وزير المالية، وضع تصور لمنح حوافز أكثر عمقًا للمعلمين الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد تحسنًا ملحوظًا في أحوال المعلمين، مؤكدًا أن "جيش المعلمين" يستحق الاهتمام وتحسين أحوالهم المادية.

وأضاف "شوقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة وضعت نماذج اقتصادية تسمح للمعلم بزيادة دخله كلما اجتهد أكثر، "إحنا نفضل الزيادة تيجي عن جهد مش تيجي زيادة بالمرتب الأساسي والثابت والحوافز، عاوزين نفرق بين المجتهد وغير المجتهد".

وتابع: "بنحاول نرجع عنصر الكفاءة كأساس ومعيار لزيادة المرتبات، وكل المنصات هنحتاج المعلمين يشتركوا فيها، سواء بتسجيل فيديو أو مجموعات التقوية أو في عمل الكتب، وكل دول لهم أجر ونصيب"، مؤكدًا أن أكثر 70% من دخل مجموعات التقوية سيكون للمعلم، خاصة أنه جرى زيادة ثمن الحصة حيث تبدأ من 15 لـ80 جنيهًا "لو عنده 50 واحد في الحصة وإذا ضربناها في ساعتين هتبقى 3 آلاف جنيه في ساعتين، وده أكتر من مرتبه الأساسي".