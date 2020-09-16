افتتاح مسجدين بالبحر الأحمر الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الجمعة المقبلة، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير، ورئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بواقع 71 مسجدًا هذه الجمعة.

ويؤدي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تحت عنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟"، كما سيتفقد مع اللواء عمرو حنفي وعدد من المسؤولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة.