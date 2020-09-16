جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بالمراكز التكنولوجية

اجري عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة اليوم، على عدد من المراكز التكنولوجية بمدن بنها وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم .

وحرص "الهجان" على الاستماع لأراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ورأيهم بشأن نسب التخفيض التي جرى إقرارها مشيرًا إلى تخفيض رسوم التصالح في بعض المخالفات إلى 50 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة استكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين وتحفيزا للمواطنين على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى مد العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة حتى السابعة مساء مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت، نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، فضلًا عن إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق .

جدير بالذكر أن العمل بالمراكز التكنولوجية في المدن والاحياء في الفترة الحالية يسير على قدم وساق فى استقبال المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، هذا فضلا عن أعمالها المعتادة فى تلقى شكاوى وطلبات المواطنين والتعامل الفورى معها بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة