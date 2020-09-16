تعليم المنوفية: غلق تظلمات الثانوية في الدور الثاني غدا

أكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات التحضيرية والوقائية والأمنية، استعدادًا لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والمقرر أن تبدأ السبت المقبل.

وقال "سويد" أن عدد لجان الدور الثاني للدبلومات الفنية 18 لجنة موزعين على جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ماعدا إدارة سرس الليان التعليمية مضيفا أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني يبلغ عشرة آلاف ومائة وثلاثة طالب وطالبة موزعين على مختلف نوعيات التعليم الفني.

وأوضح مدير تعليم المنوفية أن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية تم توفيرها باللجان بدءًا من الكمامات والمطهرات وبوابات التعقيم حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

علي صعيد متصل، صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن غدا الخميس سيتم غلق باب التظلم من نتيجة اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 أمام الطلاب ولن يسمح لأي طالب تحت أي ظرف التقدم بتظلم أو دخوله لجنة النظام والمراقبة إلا للطلبة الذين تسلموا إخطارا بالحضور للإطلاع. وناشد سويد أبنائه الطلاب الذين يرغبون في التظلم من نتيجة الدور الثاني سرعة تقديم تظلمهم اليوم أو صباح غدا الخميس قبل غلق باب التظلمات .