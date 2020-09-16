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حبس عاطل بتهمة الإتجار في "الشادو" بالمعصرة

كتب:

محمد سيف
11:42 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في حلوان، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في مخدر "الشادو"، قبل ترويجه على عملائه فى منطقة المعصرة، وحُرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لمباحث بالقاهرة فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، حال تواجده بمنطقة سكنه في المعصرة، وبحوزته كمية من مخدر "الشادو" زنة 115 جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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