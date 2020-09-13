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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 24 فرش حشيش بالسادات

كتب:

إبراهيم الديهي
12:25 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت نيابة السادات، بمحافظة المنوفية، بحبس عاطلين في مركز السادات، لاتجارهما في مخدر الحشيش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطلين بمركز السادات وبحوزتهما 24 فرش حشيش بغرض الاتجار.

شكلت مديرية الأمن فريقا مشتركا من مباحث المخدرات ووحدة المباحث في مركز السادات، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدر الحشيش ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وبالعرض على النيابة العامة بالسادات أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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