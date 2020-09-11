"أمن المنوفية" يضبط عاطلين بحوزتهما "24 فرش حشيش"

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، عاطلين بمركز السادات، اليوم، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض الإتجار، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات بشأن نشاط عاطلين في الإتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة السادات.

شكلت مديرية الأمن فريقا مشتركًا من مباحث المخدرات ووحدة المباحث بمركز شرطة السادات، وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم "24 فرش حشيش" ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول، وحُرر محضرًا بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.