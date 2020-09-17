25 عملا فنيا في معرض "ملامح أفريقية" بأتيليه القاهرة

25 عملا فنيا، من إبداعات الدكتورة الشيماء مسعد، مدرس الأشغال الفنية والشعبية بقسم التربية النوعية جامعة المنصورة، ضمن معرض "ملامح أفريقية" الموجود بقاعة راتب صديق بأتيلية القاهرة، في الفترة من 13– 18 سبتمبر 2020.

وقالت "الشيماء"، لـ "الوطن"، إن المعرض يتناول بعض ملامح الفنون الأفريقية من خلال مجموعة من الحلى المعاصرة، التي تحمل روح وملامح الفن الأفريقى، لافتة إلى أن الفن الأفريقي، هو فن شعبي نابع من البيئة ومتطلباتها وعاداتها وتقاليدها.

وتابعت، "أنا أميل للفنون الشعبية بصفة عامة والفنون الشعبية الأفريقية بصفة خاصة، حيث أنها تكون بمثابة مرآة للشعوب"، مؤكدة أن الفن لأفريقى فن أصيل متعدد ومتنوع المصادر، ويتميز بتفرده وأحيانا غموضه ويميل للروحانيات وقصص الأبطال وطرد الأرواح الشريرة والحيوانات المفترسة، وهو نتاج وخلاصة لثقافات مختلفة ومتعددة مترامية الأطراف وضاربة في القدم، منذ الإنسان البدائي، وتشهد كهوف شمال أفريقيا على هذا الفن.

وأشارت "الشيماء" إلى أن الفنانين العالميين مثل بابلو بيكاسو استلهموا العديد من أعمالهم الفنية من الفن الأفريقي، كما استلهم منه مصممو الأزياء والموضة خطوط الموضة والأزياء والحلى أعمالهم، وبالتالى من الأولى أن تهتم الشعوب الأفريقية بدراسة فنونها والاستلهام منها.

وتناول المعرض بعض الملامح الشكلية متمثلا فى وجوه لفتيات تحمل الملامح الأفريقية بالإضافة إلى أشكال بعض الحيوانات والأشكال الهندسية والأقنعة التى تشتهر بها قارتنا السمراء.

ولم تقتصر الملامح على الأشكال فقط بل تناولت الألوان الأفريقية الجريئة والمبهجة، واستخدمت الفنانة الخامات المتنوعة من خرز وريش وعظام وجلود حيوانات وأصداف متنوعة الأشكال والألوان، وبعض الأخشاب بالإضافة إلى استخدام اللدائن.