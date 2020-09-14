أحمد فهمي يفاجئ حضور افتتاح مركز أورام "طلع دفتر الشيكات"

زار الفنان أحمد فهمي، صباح اليوم، مركز الأورام بالفيوم، حيث حرص على الاطمئنان على صحة المرضى ومتابعة حالتهم الصحية.

وأثناء تفقده للمركز، فاجأ الفنان أحمد فهمي الجميع بإخراج دفتر شيكاته، وقرر التبرع للمركز بمبلغ كبير.

كما ألقى الفنان أحمد فهمي كلمة خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش زيارته للمركز، ووجه الشكر للقائمين على المركز لدعوته للزيارة، كما أكد سعادته بالزيارة، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن يكون المركز بهذا التطور والتقدم لخدمة مرضى محافظة الفيوم.

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي تعاقد رسميًا، مع شركة "سينرجي" على بطولة مسلسل جديد، من المحتمل عرضه في رمضان 2021.

ويفاضل "فهمي" حاليًا بين عدد من السيناريوهات التليفزيونية، وإن كان أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، ومن المقرر الاستقرار على جزئية توقيت عرض المسلسل في رمضان من عدمه، وفقًا لتوقيت انتهاء فهمي من تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية"، الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره.