انتحار موظف في قنا بإطلاق النار على رأسه لسوء حالته النفسية

كشفت مباحث نجع حمادي، غموض حادث العثور على جثة موظف، بها طلق ناري فى الرأس، مبينة أن ما قام به انتحار.

وبحسب مصدر أمني، أن التحريات أكدت أن المجنى عليه، يمر منذ فتره بأزمة نفسية بسبب ظروف عائلية، ويوم الحادث غافل أسرته وأطلق النارعلى رأسه وتوفى في الحال.

كان اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً، من العميد محمد ياسر مدير المباحث، يفيد العثور على جثة منتصر صادق، (٤٥عاماً - موظف بمصنع الألومنيوم)، ملقاة داخل منزله بقرية عزبة خليفه بنجع حمادي وبها طلق ناري فى الراس.

تستكمل نيابة نجع حمادي التحقيقات، بعد تلقيها تحريات المباحث.