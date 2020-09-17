فيديو.. حريق ضخم بجبل عمد في مكة المكرمة
كتب:
أحمد حامد دياب
06:48 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
حريق جبل عمد
اندلع حريق ضخم في جبل "عُمْد" بأشجاره الكثيفة في شرق وادي و مزارع ترعة ثقيف بوادي البردة بمكة المكرمة.
ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو من الحريق مؤكدًا أن قوات الدفاع المدني السعودية تواصل محاولاتها للسيطرة عليه وإطفاءه.
#مدني_ميسان— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020
يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار
في جبل " عمد " بمركز ثقيف
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M
كما تداول عدد من نشظاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة فيديوهات من موقع الحريق.
اذا رائيتم حريق فكبرو فأن التكبير يطفئه— ,,فــخــامــہ,,مــاڶــګــﮯ (@9k993) September 17, 2020
#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/ipsL1LTfqE
لحضات قبل شروق الشمس اللهم الطف بنا— ععبُود . (@iaboodi_) September 17, 2020
#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/mjcAdazwxl
واحتل وسم "حريق جبل عمد" قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا "التريند" في المملكة العربية السعودية وتوالت الدعوات من السعوديين للسيطرة على هذا الحريق.