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فيديو.. حريق ضخم بجبل عمد في مكة المكرمة

كتب:

أحمد حامد دياب
06:48 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
حريق جبل عمد

حريق جبل عمد

اندلع حريق ضخم في جبل "عُمْد" بأشجاره الكثيفة في شرق وادي و مزارع ترعة ثقيف بوادي البردة بمكة المكرمة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو من الحريق مؤكدًا أن قوات الدفاع المدني السعودية تواصل محاولاتها للسيطرة عليه وإطفاءه.

كما تداول عدد من نشظاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة فيديوهات من موقع الحريق.

واحتل وسم "حريق جبل عمد" قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا  "التريند" في المملكة العربية السعودية وتوالت الدعوات من السعوديين للسيطرة على هذا الحريق.

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