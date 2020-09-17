فيديو.. حريق ضخم بجبل عمد في مكة المكرمة

اندلع حريق ضخم في جبل "عُمْد" بأشجاره الكثيفة في شرق وادي و مزارع ترعة ثقيف بوادي البردة بمكة المكرمة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو من الحريق مؤكدًا أن قوات الدفاع المدني السعودية تواصل محاولاتها للسيطرة عليه وإطفاءه.

#مدني_ميسان

يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار

في جبل " عمد " بمركز ثقيف

.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020

كما تداول عدد من نشظاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة فيديوهات من موقع الحريق.

واحتل وسم "حريق جبل عمد" قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا "التريند" في المملكة العربية السعودية وتوالت الدعوات من السعوديين للسيطرة على هذا الحريق.