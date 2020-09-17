"التراس" يصدر قرارا بتأسيس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية

أصدر الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، القرار رقم 12 لسنة 2020، بشأن تأسيس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية.

ونص القرار على أن تؤسس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، وفقا لأحكام اتفاقية الهيئة العربية للتصنيع والقوانين المتعلقة بها، وتعد واحدة من وحداتها الإنتاجية وتتمتع بكامل المزايا والحصانات التى تتمتع بها الهيئة.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.