صور.. زحام شديد بمكتب تلقي طلبات الترشح لنواب البحيرة

شهد محيط محكمة دمنهور الابتدائية، مقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بدوائر البحيرة، زحاما شديدا مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح.

جرى وضع الحواجز الحديدية وتحريك بوابة التعقيم الذاتي المخصصة لمرور المتقدمين للترشح، والذين أكدوا أن رغبتهم في الحصول على الأرقام الأولى بالكشوف الانتخابية، هي ما دفعتهم للزحام ومحاولة الوصول أولا.

واستنكر أهالي دمنهور سلوك المتقدمين للترشح من زحام وتدافع، قائلين: "إذا كان هذا سلوك أشخاص يزعمون جلوسهم تحت قبة البرلمان لحل أزمات ومشاكل الوطن، فكيف هو سلوك المواطنين الناخبين"، مؤكدين إن النظام والرقي في التعامل هو أول نقطة ينظر إليها الناخب في المرشح الذي يدعمه، وتصرفات المتقدمين للترشح لا تعبر عن وعيهم وتحضرهم، والتزامهم بالضوابط والاحتياطات اللازمة التي تفرضها الدولة هذه الأيام.

واحتشد العديد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ومحاموهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، انتظارًا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.