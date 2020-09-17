صور.. لجنة للتأكد من صلاحية السدود لمواجهة السيول بسفاجا

شكلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لجنة للمرور على منشآت السيول من سدود وبحيرات وبرابخ ومعابر بنطاق مدينة سفاجا، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأشارت رئيس مدينة سفاجا أن اللجنة قامت اليوم الخميس برفقة إدارات إدارة الأزمات بالمدينة والمتابعة الميدانية والإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر ومديرية الطرق بالمرور على منشآت الحماية من إخطار السيول القائمة والجاري تنفيذها بأودية مدينة سفاجا.

وكشفت رئيس المدينة بأنه تم إنشاء خمسة سدود وجارٍ إنشاء بحيرة وحاجز خلفها على أودية مدينة سفاجا، وتم الفحص والمرور على البرابخ ومعابر السيول أسفل الطرق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول، مؤكدةً أنه تم الاطمئنان على حالة السدود وتبين أن جميع المنشآت حالتها ممتازة ولا يوجد أي معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه، وأنها جاهزة لاستقبال موسم السيول.

ولفتت إلى أن إدارة الأزمات تتعامل مع غرفة عمليات المحافظة وتطالع آخر الأنباء لحظة بلحظة ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة في ضوء التنبؤات اليومية ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.