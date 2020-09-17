مشاهد بالساعات الأولى لفتح باب الترشح للبرلمان: أزمة الرقم "1" ومشادات

منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لماراثون مجلس النواب الجديد، استعد المرشحون الفرديون والأحزاب لخوض المنافسة، التي بدأت اليوم، وحتى السبت 26 سبتمبر 2020، من خلال فتح باب الترشح، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجري في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وخلال الساعات الماضية، شهدت البلاد عدة مشاهد سبقت فتح باب الترشح للبرلمان، حيث كانت الظاهرة الأكثر انتشارًا، هي تكدس المرشحين ليلًا أمام أبواب المحاكم لتقديم أوراقهم في الصباح الباكر.

تكدس الراغبين في الترشح منذ الفجر أمام المحاكم

ومنذ الساعة الثانية فجرًا، احتشد عدد من المرشحين لمجلس النواب، بمحافظة القليوبية، مع أنصارهم، أمام محكمة بنها الابتدائية، انتظارًا لفتح باب الترشح، للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات، وبالتزامن مع ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لحوالي 18 من مرشحي مجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية ومؤيديهم، وهم يفترشون الأرض أمام محكمة شبين الكوم، في محاولة منهم الدخول إلى المحكمة مبكرًا لحجز المقاعد الأولى في قوائم المرشحين، حيث قاموا فيما بينهم بتنظيم عملية الحضور بأرقام مسلسلة لدخول المحكمة بأسبقية الحضور.

كما تكدس الراغبون في الترشح أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وفي محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية، حيث توافد الراغبون في الترشح منذ ليلة، أمس، لحجز دور لهم في الدخول إلى اللجنة ليكون لهم الأسبقية في كشوف المرشحين.

مشادات بسبب الرقم "1"

بسبب الرقم "1" أيضًا، احتشد العديد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ومحاموهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، انتظارًا لفتح باب الترشح، ليلجأوا إلى الانتظار بالمقاهي المحيطة، بينما تسبب ذلك الأمر في مشاجرات على الرقم، خلال الدقائق الأولى لفتح باب الترشح بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، التي سرعان ما أغلقت معظم أبوابها، وجرى فتح باب جانبي فقط للدخول، للسيطرة على الوقف وتنظيم عملية التقديم.

وهو ما تكرر في محكمة قنا الابتدائية، بين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب "فردي"، للحصول على الأرقام الأولى والرموز المميزة، ما تسبب في وقوع مشادات كلامية بينهم، فيما فرضت أجهزة الأمن، كردونًا أمنيًا حول مقر المحكمة لتيسير دخول وخروج الراغبين في الترشح إلى مقر تلقي الطلبات.

بينما أوقفت الخدمات الأمنية المعينة على محكمة سوهاج، الدخول بسبب الزحام والتدافع من قبل المرشحين ووكلائهم، حيث يتواجدون أمامها منذ العاشرة من مساء أمس، للحصول على رقم 1 في الكشوف الانتخابية.

فشل السيدات في الحصول على ترتيب متقدم

ولم تتمكن 3 سيدات حضرن مبكرًا في الحصول على ترتيب متقدم في الكشوف الانتخابية، بانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، في أول أيام لتقديم الأوراق، حيث أبدوا غضبهن الشديد من عدم وجود طوابير خاصة بهن.

أعداد كبيرة بالكشف الطبي

وعلى الناحية الأخرى، ألزم القانون ضرورة أن يتقدم طالب الترشح لمجلس النواب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، لتشهد المعامل الصحية أعداد كبيرة من الراغبين في الترشح.

وقال الدكتور صفاء فرج الأشقر، مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية، في تصريح لها اليوم، إن المستشفيات استقبلت 39 مرشحًا محتملًا لإجراء الفحص الطبي، لافتة إلى توقيع الكشف على 191 مرشحًا محتملًا خلال الأيام الخمسة الماضية ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 230 مرشحًا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.

كما أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن 57 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في اليوم الرابع، أمس الاثنين، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 367 مرشحًا محتملًا.

وشهدت المستشفيات بالأقصر، تقدم 88 مرشحًا محتملًا، حتى الآن، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، فيما سيطرت حالة من الجدل بين أهالي الأقصر خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت مستشفيات المحافظة المخصصة للكشف الطبي الخاص بمرشحي انتخابات مجلس النواب، قيام العديد من الأقارب بالتقدم لإجراء الكشف، ما تسبب في حالة من الترقب عما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

موظف يجمع 2850 جنيهًا من فاعل خير

وفي لافتة إنسانية أخرى، أعلن أحد أنصار المرشح المحتمل عن دائرة دمنهور بالبحيرة "أحمد الصاوي"، عن تلقي تبرعات مالية لدفع قيمة رسوم الكشف الطبي له، عبر صفحتهم على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إن المرشح فوجىء بقيمة الرسوم المرتفعة ولم يكن يضع في حساباته أن يدفع هذا المبلغ، ومن منطلق حرصنا على خوضه الانتخابات، قررنا جمع تبرعات لاستكمال أوراق الترشح، لاسيما قيمة رسوم الكشف الطبي".

وكتب محمد عتمان، محام، عبر صفحته على "فيسبوك"، وإلى جواره المرشح المحتمل عن دائرة دمنهور، منشورا عقب الأول بساعات، يؤكد فيه إن فاعل خير تبرع بالمبلغ المطلوب "خلاص يا جماعة.. قضيت الحمد لله، وقام فاعل خير بدفع المبلغ"، الأمر الذي زاد من التعليقات المستنكرة للفكرة، واستطاع المرشح المحتمل جمع 2850 جنيهًا قيمة الكشف الطبي للترشح للبرلمان.