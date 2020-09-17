موظف يجمع 2850 جنيها من فاعل خير لإجراء الكشف الطبي للترشح للنواب

أيام قليلة وينطلق الماراثون الانتخابي لمجلس النواب بمحافظات مصر، وبدأت الدعاية الانتخابية بمحافظة البحيرة مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عدد كبير جدًا من المواطنين ترشحهم للانتخابات.

ودعا المرشحون المحتملون أنصارهم لتأيدهم على الصفحات والجروبات الخاصة بهم، في الوقت الذي التزم فيه النواب السابقين الصمت، واكتفوا بإعلانهم خوض الانتخابات داخل الأحزاب التابعين لها.

ومع العدد الكبير لمرشحي مجلس النواب بالبحيرة، ظهرت حالات فردية كسرت المألوف خلال التقدم للترشح، حيث أعلن أنصار أحد المرشحين عن تلقي تبرعات مالية لدفع قيمة رسوم الكشف الطبي له، عبر صفحتهم على موقع "فيسبوك".

وظهر المرشح المحتمل ومعه أحد أنصاره يطلب التبرع لاستكمال أوراق الترشح لمجلس النواب، قائلا: "إن المرشح فوجىء بقيمة الرسوم المرتفعة ولم يكن يضع في حساباته أن يدفع هذا المبلغ، ومن منطلق حرصنا على خوضه الانتخابات، قررنا جمع تبرعات لاستكمال أوراق الترشح، لاسيما قيمة رسوم الكشف الطبي".

"هانت يا جماعة.. بس واقفين على رسوم الكشف الطبي"، تدوينة نشرها محمد عتمان، محام، عبر صفحته على "فيسبوك"، وإلى جواره المرشح المحتمل عن دائرة دمنهور "أحمد الصاوي"، معلنًا عن حاجته لقيمة رسوم الكشف الطبي، لاستكمال أوراق الترشح الخاصة بالمذكور، وانهالت التعليقات المتباينة عبر الصفحة، منهم الذي سخر من فكرة التبرع، ومنهم من أعلن دعمه والتبرع للمرشح.

وكانت الردود الساخرة هي الأكثر على المنشور، حيث استفسر أحد المعلقين عن جدية الخبر، وهو ما أكده "عتمان" معللا "عاوزين فلوس".

فيما استنكر العشرات خوض الانتخابات بهذه الطريقة، مؤكدين أن عضوية مجلس النواب تحتاج إلى جهد شخصي ومادي لخوض الانتخابات.

وكتب "عتمان" منشورا عقب الأول بساعات، يؤكد فيه إن أحد فاعلي الخير تبرع بالمبلغ المطلوب "خلاص يا جماعة.. قضيت الحمد لله، وقام فاعل خير بدفع المبلغ"، الأمر الذي زاد من التعليقات المستنكرة للفكرة، واستطاع المرشح المحتمل جمع 2850 جنيها قيمة الكشف الطبي للترشح للبرلمان.