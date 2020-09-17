رقم "1" يدفع مرشحي النواب للانتظار "على القهوة" لحين فتح باب التقديم

احتشد العديد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ومحاموهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، انتظارًا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية اليوم وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

لم يجد المرشحين المتقدمين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب، سوى المقاهي المحيطة بمبنى المحكمة، وقضوا بها الساعات المتبقية قبل فتح باب تقديم طلبات الترشح لخوض السباق البرلماني لدورة مجلس النواب المقبلة.

وبرر المرشحين تواجدهم مبكرًا، للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية، في الوقت الذي ذكر فيه مصدر لـ"الوطن" أنَّ مرشحي حزب "مستقبل وطن" وكلوا محامين لتقديم أوراقهم بلجنة الانتخابات، فيما حضر باقي المرشحين بأنفسهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.