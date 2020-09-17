تطهير مخرات السيول ومحاور مرورية بديلة.. الحكومة تستعد لمواجهة الشتاء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة عن الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول، التي قد تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.

وشدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة، على التأكيد على جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد، وجرى إرسال خطابات لجميع المحافظين للانتهاء من الاستعدادات التي تجرى في هذا الشأن، مؤكدا أنّ الأجهزة المعنية تواصل حاليا جهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها.

تطهير مخرات السيول بالعين السخنة استعدادا لموسم الشتاء

بدأت محافظة السويس استعداداتها لمواجهة أي سيول محتملة الفترة المقبلة، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتطهير مخرات السيول، خاصة في المناطق الجبلية والوديان، القريبة من مدينة العين السخنة.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، إنّه جرى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول.

ووجّه محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، مدير هندسة الري بالمتابعة المستمرة، ومراجعة مخرات السيول، والتأكيد على صيانتها وعملها بكفاءة، بالتنسيق مع إدارة الأزمات، وهيئة الأرصاد الجوية، والطرق والكباري، ومختلف الأحياء بالمحافظة.

ونبه "صقر"، الشركة القابضة بمراجعة خطوط الصرف الصحي، وغرف التفتيش بالشوارع العمومية والفرعية وسيارات كسح المياه، والتأكيد على هيئة الطرق والكباري، لتوفير المعدات والسيارات اللازمة.

وكلّف المحافظ، مديري إدارات المرور وتأمين الطرق بمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة، وعمل محاور مرورية بديلة، في حالات سقوط الأمطار، ووضع خطة للطوارئ، وتكليف الحماية المدنية بالاستعداد والتنسيق مع إدارة الأزمات.