جامعة الزقازيق تسلم 110 منازل لمتضرري السيول بعد إعادة إعمارها

شهد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، حفل تسليم 110 منازل لمتضرري السيول، اليوم، بعد الانتهاء من إعادة إعمارها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى توزيع 40 طناً من السلع الغذائية على الأهالي في 15 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بمركز الحسينية.

وقال رئيس الجامعة، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالبسطاء لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً من خلال توفير متطلباتهم الضرورية وتحسين مستوى معيشتهم، مشيداً بالإسهامات المتميزة لأسرة شعاع الخير بقيادة د.عادل قاسم وشباب طلاب الجامعة المتطوعين من أجل خدمة مجتمعهم والمشاركة في حل مشكلاته، فضلاً عن التنسيق المتواصل بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ مبادرات تساهم في خدمة المجتمع والوصول بالمساعدات للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً متمنيًا لهم دوام العطاء.

وخلال الاحتفالية، كرّم "شعلان" طالبة بالصف الثانى الإعدادي نظراً لتفوقها لتشجيعها على مواصلة الاجتهاد، حيث قدم لها دعوة من جامعة الطفل للمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والترفيهية والزيارات الميدانية للكليات العملية وورش العمل التي تقام داخل الجامعة، كما قدم أهالى القرى هدية تذكارية لرئيس الجامعة وشهادة تقدير كرسالة شكر علي ما يتم تقديمه من مساعدات.

حضرت الاحتفالية غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة، ولمياء كمال عبدالمطلب، الأمين المساعد لشئون البيئة، والدكتور عادل القاسم، مسئول أسرة شعاع الخير، والدكتور عاطف عامر، منسق جامعة الطفل، والمهندس محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن المجتمع المدني.