انطلاق "الغربية بتتغير بيكم" لتلقي استفسارات التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إطلاق حملة "الغربية بتتغير بيكم"، من خلال تخصيص 3 أرقام عبر خدمة رسائل واتساب لاستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وغيرها من الشكاوى المختلفة الخاصة بالمحافظة، عبر الأرقام الآتية: 01550502834 -01550502836- 01550502837

ويرفق مع الشكوى الاسم والرقم القومي، ورقم الموبايل للمتابعة، وأي صور مرفقة للشكوى. وتأتي هذه المبادرة في ضوء خطة محافظة الغربية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأدق.