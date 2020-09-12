محافظ المنوفية يتفقد طريق "أبونشابة" بعد شكاوى المواطنين

أجرى، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية بجزيرة أبونشابة التابعة لقرية أبونشابة بمركز السادات للوقوف على الحالة العامة للجزيرة ومتابعة موقف غرق الطريق المؤدي إليها نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل، وتذليل كل العقبات حرصاً على مصلحة الأهالي.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، والمهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومحمد سعد، رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات.

ووجّه محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بعمل حصر شامل لكل الزراعات الموجودة ومساحاتها، لإعفائهم من الإيجار وكذا المباني المضارة لبحث إمكانية تعويضهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم.

وأشار إلى أنه سيتم رصف طريق مدخل جزيرة أبونشابة خلال العام المالي الجاري، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتيسيراً عليهم.

وأوضح محافظ المنوفية أنه فور علمه بغرق الطريق المؤدى لجزيرة أبونشابة نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل، كلف مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات بالتواجد بالموقع وسرعة اتخاذ اللازم لتسوية وتمهيد الطريق مراعاة لمصلحة الأهالي.