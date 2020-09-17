الثقافة تجدد لياسر صادق رئيسا للمركز القومي للمسرح

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارا بالتجديد للفنان القدير ياسر صادق رئيسا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لمدة عام آخر.

من جانبه، وجّه الفنان ياسر صادق، الشكر والتقدير لوزير الثقافة لتلك الثقة، كما أكد اعتزازه بالعمل تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ودعمه المستمر للمركز القومي للمسرح.

يذكر أنّ ياسر صادق منذ توليه رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في يناير 2019م، حقق العديد من الإنجازات، أبرزها:

- دعم متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمقتنيات رواد المجالات الثلاثة.

- تنظيم أجنحة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح السلام والعائم والغد والطليعة والبالون والسيرك القومي.

يحتوي كل جناح من تلك الأجنحة على:

شاشة عرض تستعرض جميع العروض التي قُدمت على خشبة المسرح مع شرح واف لتاريخ المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن، من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وعرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من كل العروض التي قُدمت على خشبته، ومانيكانات لعرض بعض الملابس التي ارتداها كبار النجوم ومثلوا بها في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح، وبعض مقتنيات رموز الحركة المسرحية، ومنفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة، قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح وتقديم تقرير ربع سنوي وهي مفيدة جدا في عمل كتاب التوثيق المسرحي عن كل عام في مصر، مع الحرص على رفع تلك التقارير لمتخذي القرار.

- استئناف مشروع النشر المتخصص بطباعة الإصدارات التالية:

اتجاهات النقد الموسيقي في الدوريات الفنية المتخصصة في مصر خلال الفترة من 1974م-2004م.

توظيف الموسيقى المصرية الشعبية في المسرح الغنائي 1952م-1970م.

كتاب التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).

إصدار المسرح المصري 1925م الجزئين الثالث والرابع ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري 1876م-1952م والذي تم طبعه بالفعل على أسطوانات مدمجة مع بعض النسخ الورقية.

فنان الشعب.. سيد درويش.

الرقص مع الحياة.. شهادات وحكايات ووثائق.

فرقة المسرح الكوميدي.

نحت الفاس.. دراسة اثنوجرافية للقرية المصرية.

روايات السيرة الهلالية بين بين النصوص المدونة والشفاهية.

العدد الأول والثاني من مجلة (ألوان من الفنون.. موسيقى، فنون شعبية).

إحدى عشر عدد شهري من مجلة المسرح التي يصدرها المركز بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كتيب يتضمن رحلة عطاء الفنانة الراحلة شادية.

كتيب يتناول السيرة الذاتية للقائمين على العرض المسرحي الطوق والإسورة ويستعرض الرواية.

كتيب شيخ المداحين يتناول السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمد الكحلاوي.