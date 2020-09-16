الثقافة: نسبة مشاهدات قناة الوزارة على يوتيوب تؤكد الرغبة بمحتوى هادف

تواصل وزارة الثقافة بث العروض المتنوعة لمختلف ألوان الإبداع المصري التراثي والمعاصر من خلال قناتها على يوتيوب وذلك ضمن المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".

ويشهد النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى تقديم جرعة يومية جديدة من المخزون الفكرى والفنى وتشمل أفلاما تسجيلية من سلسلة ذاكرة المسرح المصري (بدايات المسرح، يعقوب صنوع) للدكتور عمرو دوراه، سلسلة أفلام ذاكرة الإبداع ( سناء جميل)، مبادرة حلوة بلادي (الفن الشعبي في مصر-السيرة الهلالية، (الموال)، عروض أفلام سينما الأطفال (جعلوني ضفدعا)، سهرة مع مسرحية البهلونات بطولة محمد رياض وانتصار، ومسرحية الأيام عن قصة حياة عميد الأدب العربي طه حسين، مسرحية الأطفال الحكاية روح لذوي القدرات الخاصة ، سهرة غناىية مع الفنان مدحت صالح، وفاصل موسيقي مع البيانو عمرو سليم، حفل مع الفنان على الحجار وفاصل موسيقي لعازف التشيللو عماد عاشور إلى جانب سهرات مع أغاني وباليهات وأوبرات عالمية.

قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن استمرار مبادرة "الثقافة بين إيديك" يأتي عقب النجاح الذى تم تحقيقه في الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور خلال الفترة السابقة وهو ما أكد الرغبة في الحصول على محتوى فكرى وفنى جاد ، لافتة إلى استمرار الخدمات الثقافية المجانية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

وكانت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب نجحت في جذب الجمهور لمحتواها الابداعى المتنوع حيث تم رصد 31 مليون زائر تفاعل منهم 2100000 ( إثنان مليون ومئة الف ) مشاهد مع العروض ، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 106 ألف ( مائة وستة الاف ) مشترك منذ انطلاقها ، كما حققت عدد ساعات المشاهدة اكثر من 262 الف ( مائتان واثنين وستين ) الف ساعة مشاهدة ، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم اكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعودية ، المغرب ، امريكا ،الامارات ، العراق ، الكويت ، كندا ، المانيا ، الاردن ، تونس ، انجلترا وسوريا . ورصدت الوزارة من خلال تحليلل البيانات الخاصة باليوتيوب نسبة المشاهدات من الذكور 61% والاناث 39% وجاءت فئة الشباب من عمر 18 حتي 44 عام الاكثر مشاهدة بنسبة 74.4 % ثم من 45 الى 65 عام بنسبة 22.6% والاطفال من عمر 13 الى 17 عام بنسبة 3% وبلغت نسبة القراء على موقع وزارة الثقافة الذى اتاح قراءة الكتب بالمجان .كما وصل عدد زيارات الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة الى 67.228 ( سبع ستون الف و مئتان وثمانى وعشرين) زيارة للاطلاع وتحميل اصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 34546 (اربعة وثلاثون الفا وخمسمائة وست واربعين ) اطلاع وتحميل ، تلاها اصدارات المركز القومي للترجمة بـ 11359 ( إحدي عشرة الاف وثلاثمائة و تسعة وخمسين) اطلاع وتحميل ، ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 9039 ( تسعة آلاف و تسع وثلاثون ) اطلاع وتحميل ، دار الكتب والوثائق بـ 4733 ( اربعة آلاف و ثلاثة وثلاثون ) اطلاع وتحميل ، صندوق التنمية الثقافية بـ 2879 ( الفان وثمانمائة وتسعة وسبعون ) اطلاع وتحميل ، وكانت العناوين الاكثر جذبا حكايات الولاد والارض الجزء الاول ، مذكرات الإمام محمد عبده ، المهنة .. جغرافي ، الملل والنحل ، تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ، مختارات من وثائق ثورة 1919 وغيرها . كذلك حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع اقبالا كبيرا وصل الى 2728 ( الفان سبعمائة وثمانية وعشرون ) زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر - الزعيم مصطفى كامل والزجاج ) الى جانب 39 ملتقى عالمى ومحلى ومعرضا تشكيليا منها كنوز متاحفنا 4 ( ذاكرة الشرق ) ، بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل ، بينالى القاهرة الدولى ، صالون الشباب ، ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى ، الملتقى الدولى الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها .

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