محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف مدخل مدينة كفر صقر بعد توصيل الغاز

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإعادة رصف وتجميل مدخل مدينة كفر صقر، بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة؛ لفتح الطريق أمام السيارات، وعبور المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وأكدت المهندسة سلوي سامي مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية، أنه جرى البدء في أعمال كشط طبقات الأسفلت بمدخل مدينه أبو كبير بطول 2.5 كم تمهيدا لأعمال الرصف بتكلفة مالية 5 ملايين و250 ألف جنيه طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية لرصف الطرق، مشيرة إلى أن مداخل المدن والقرى هي الواجهة الأولى التي تعطي انطباعا وصورة ذهنية جيدة عن المركز لدى زوارها.