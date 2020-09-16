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محمود مسلم

محافظ الشرقية يُجري زيارة مفاجئة لـ"السكاكرة" ويأمر بتطهير المصرف

كتب:

نظيمه البحرواي
08:07 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
محافظ الشرقية يفاجيء قرية السكاكرة بههيا ويأمر بتطهير مصرف

محافظ الشرقية يفاجيء قرية السكاكرة بههيا ويأمر بتطهير مصرف

وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى التنسيق مع رئيسة مركز ومدينة ههيا، لتنفيذ أعمال تطهير مصرف "أم الشوك" ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة التي تُعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال جولته اليوم، بقرية السكاكرة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة بمركز ههيا، على رفع ناتج التطهير من على جانبي الطريق لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وتفقد المحافظ طريق السكاكرة الواصل بين الوحدة المحلية بطوخ ومركز أبو كبير، ليصدر توجيهاته لرئيسة مدينة ههيا بالبدء فوراً في إجراء أعمال الصيانة والنظافة للطريق وتهيئته بالجليدر وتمهيده أمام حركة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعه أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع كفاءة الطرق الداخلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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