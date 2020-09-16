شهيد جديد للجيش الأبيض في الشرقية بعد إصابته بكورونا

نعت نقابة الأطباء بالشرقية، في بيان لها اليوم، الدكتور محمد تهامي دياب، مدير إدارة الحميات السابق بمديرية الصحة الذي توفي متأثر بإصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الطبيب الراحل بالفيروس قبل نحو 3 أسابيع وخضع للعزل المنزلي وبعد تدهور حالته الصحية تم إدخاله المستشفي ووضعه على جهاز تنفس صناعي ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الطبيب الراحل واصل مهام عمله بعد خروجه على المعاش عن طريق مد الخدمة بعقد وشارك في مواجهة أزمة كورنا وتطوع للإشراف على حالات العزل المنزلي بقرية سنهوت مسقط رأسه والقرى المجاورة لها وكذلك تقديم الاستشارات الطيبة عبر الفيس بوك للمصابين.