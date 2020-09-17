الداخلية تكشف ملابسات واقعة انتشار فيديو التعدي على ربة منزل بالأقصر

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر تفاصيل فيديو التعدي على ربة منزل مريضة نفسيًا، وتبين أن مشاجرة نشبت مع السيدة والسائق، بسبب أولوية الخلاف على المرور تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

كانت المتابعة، رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان "الاعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر".

بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اشتباك أحد قائدي السيارات لفظيًا مع تلك السيدة، بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والاعتداء عليها، وأخر "تم تحديده بمقطع الفيديو"، تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه اشترك بملاحقة المذكورة.

وأمكن للأجهزة الأمنية، تحديد وضبط (قائد السيارة، مقيم بدائرة القسم)، وكذا الشخص السالف الإشارة إليه، الذي اشترك معه فى المطاردة، وبمواجهة قائد السيارة، اعترف بارتكابه الواقعة لتعدى السيدة عليه لفظيًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.