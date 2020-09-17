بالأسماء.. "دعم مصر" يدفع بـ13 مرشحا لـ"النواب" بنظام الفردي بكفر الشيخ

أعلن حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أسماء المرشحين بـ" تحالف دعم مصر" فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بـ4 دوائر.

وضمت الأسماء 13 مرشحًا، منهم 3 عن دائرة الحامول وبيلا وبلطيم، وهم اللواء فؤاد عبد الدايم رقم 1 رمز "سنبلة القمح"، وعصام عبد الغفار رقم 2 رمز "القلم"، ويونس عبد الرازق رقم 3 رمز "الكتاب"، وجميعهم عن حزب مستقبل وطن".

وفى دائرة مركز كفرالشيخ وقلين، رُشح عن الحزب السيد شمس الدين رقم 1 رمز "القلم"، وأيمن الأتربي رقم 2 رمز "الكتاب"، ومحيي القطان رقم 3 رمز سنبلة القمح، ومحمد العرابي رقم 4 رمز "الأباجورة"، وجميعهم عن "مستقبل وطن".

وفى دائرة سيدي سالم والرياض، رُشح العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد رقم 1 رمز "القلم"، وعلي أبو أحمد على رقم 2 رمز "الصاروخ"، عن حزب الشعب الجمهوري، وتوفيق أبو أحمد رقم 3 رمز "الكتاب"، عن حزب مستقبل وطن.

وفى دائرة دسوق وفوه ومطوبس، رُشح اللواء صلاح المعداوي رقم 1 رمز "الصاروخ" عن حزب الشعب الجمهوري، والمحاسب محمد الشهاوي رقم 2 رمز "الأسد"، والمهندس عادل النجار رقم 3 رمز "الكتاب" عن "مستقبل وطن".

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشيح برئاسة المستشار أسامة السيد شعت رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين، قد استقبلت أوراق المرشحين منذ صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية من خلال ارتداء الكمامات وتطهير أماكن التقديم، حفاظًا على الصحة العامة، وفى إطار الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.