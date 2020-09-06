الآثار: الألعاب النارية لكأس العالم لليد تبعد 900 متر عن الأهرامات

أكد أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أن الألعاب النارية التي تم إطلاقها بالأمس أثناء مراسم احتفالية سحب قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد في منطقة الجولف الخاصة بأحد الفنادق الواقعة بجوار منطقة أهرامات الجيزة، بعيدة تماما عن الأهرامات وأبو الهول.

وأوضح محيي الدين أن المنطقة التي تم إطلاق الألعاب النارية بها تقع بالمنطقة الصحراوية التي تبعد 900 متر جنوب منطقة الأهرامات وهو مكان آمن.