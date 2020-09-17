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مطار الأقصر يستقبل 5 رحلات غدا

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
07:57 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
جانب من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الأقصر الدولي

جانب من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الأقصر الدولي

يستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، غداً الجمعة، ضمن 5 رحلات لشركة مصر للطيران، بمعدل رحلة من شرم الشيخ، إضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، لنقل ما يقرب من 4500 راكب.

وبدأ مطار الأقصر الدولي منذ أوائل سبتمبر، في تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل "PCR" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بمن فيهم حاملي الجنسية المصرية، تنفيذاً لتعليمات سلطة الطيران المدني لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في تلك الظروف الراهنة، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 شهور نتيجة جائحة كورونا.

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