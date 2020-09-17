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102 مرشح محتمل لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
06:05 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تقدم 102 مرشح محتمل لمجلس النواب عن دوائر المركز والمدن بمحافظة المنوفية، بأوراق ترشحهم اليوم الخميس، ونجح مرشحو حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري في الحصول على الترتيب الأول في كافة الدوائر.

وأكد رئيس لجنة قبول أوراق المرشحين بالمنوفية، تقدم 19 مرشحًا في دائرة شبين الكوم، و22 بقويسنا 22، و20 بتلا والشهداء، و13 بأشمون، و16 بالباجور، و12 في دائرة منوف وسرس والسادات.

وتواجد العشرات من مرشحي مجلس النواب ومؤيدوهم، في محيط محكمة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، لتقديم أوراق ترشحهم لمجلس النواب في اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب.

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