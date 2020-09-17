بالأسماء.. 60 مرشحا لـ"النواب" في اليوم الأول بالقليوبية

أغلقت محكمة بنها الابتدائية، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الأول، حيث تقدم 60 مرشحًا محتملًا بأرواقهم، منهم 16 عن ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، وذلك بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر بواقع 14 مرشحًا في مركز ومدينة بنها وكفر شكر، و13 بطوخ وقها، و11 بشبرا الخيمة، و10 بقليوب والقناطر الخيرية، و6 بالخانكة والخصوص والعبور، و6 بشبين القناطر، بينهم 9 سيدات، و13 مرشحًا لمستقبل وطن، و2 للشعب الجمهورى، و2 لحماة وطن، ومرشح واحد لكل من الوفد والحرية والجيل الديمقراطى.

وشهدت المحكمة هدوءً في الساعات الأخيرة قبيل غلق باب الترشح وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وبدأت صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات المرشحين الرسمية، بالمحافظة في الإعلان عن الأرقام والرموز التى حصل مرشحوهم عليها بالكشوف الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدًا للمرشحين على المقاعد الفردية، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد، وتضم مركز بنها، وكفر شكر، وقسم أول بنها، وقسم ثان بنها، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثان شبرا الخيمة.

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب، وقسم قليوب، والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.