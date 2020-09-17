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انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بأسوان غدا

كتب:

عبد الله مشالي
08:40 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
صحة أسوان تستعد للمبادرة الرئاسية للفحص الأمراض المزمنة

صحة أسوان تستعد للمبادرة الرئاسية للفحص الأمراض المزمنة

تواصل مديرية الشؤون الصحية بأسوان استعداداتها النهائية لإطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، اعتبارًا من غد الجمعة ولمدة 3 أشهر متواصل ، وذلك عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة علي مستوى مراكز محافظة اسوان المختلفة.

وبحسب بيان صادر من مديرية الصحة بأسوان، تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض، والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وفحص جميع المواطنين فوق 40 عامًا.

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