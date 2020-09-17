محافظ أسوان: لا وجود لسيارات الكبود بحي المحمودية بنهاية ديسمبر

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية تشهد إعادة بناء وتنمية أسوان فى ثوبها الجديد بما يتناسب مع شهرتها العالمية والمحلية.

وأعلن المحافظ أنه لا وجود لسيارات الكبود فى حى المحمودية اعتباراً من نهاية ديسمبر القادم، وذلك بعد الإحلال والتجديد لسيارات ميكروباص جديدة للسائقين بمختلف مدن ومراكز المحافظة للحصول على نفس المزايا.

وقال "عطية" "إننا سنواصل عرض جميع المطالب الجماهير وأيضاً المشروعات المتعثرة والجارية والمستقبلية، بالإضافة إلى التحديات المختلفة على رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة الدعم الحكومى فى القطاعات المتنوعة حتى نحقق أحلام وطموحات أبناء هذه المحافظة العريقة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة المرورية على تفعيل تشغيل عدادات التاكسى وسحب عربات التوك توك من الطرق الرئيسية إلى الداخلية الغير متوفر فيها خطوط سيرفيس وذلك من أجل الإرتقاء وتحديث وسائل المواصلات والسيرفيس بناءاً على مطالب مواطنى أسوان وبما يعكس الشكل الحضارى لها".

وأكد المحافظ فى اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات، على أن العقوبات ترفع المعنويات وسيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم.

وقال "كلنا مسئولون عن المواطن كجهاز تنفيذى، حيث أنه لا مجال للتقاعس أو التقصير، وسيكون هناك متابعة ميدانية من خلال المينى باص الطائر والذى سيتحرك بشكل مفاجئ بدون خط سير مسبق لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من نزول رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء ومديرى الخدمات والمرافق العامة إلى الشارع والتلاحم المباشر مع هموم ومشاكل المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى المعيشة لهم، بالإضافة إلى التواصل والتوعية المكثفة لزيادة أقبال أصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء على سرعة التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر القادم، بما يصب فى مصلحة المواطن واستقراره الأسرى والاجتماعى، حيث إن الدولة لا تسعى من وراء ذلك لتحصيل الأموال أو تشريد الأسر".

وشدد أشرف عطية، على ضرورة زيادة أعداد الموظفين ومنع الأجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المخصصة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية ، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لإستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين ، على أن يتواكب ذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وإرتداء الكمامات لمنع إنتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين وخاصة أنه سيتم تكريم أفضل 3 مدن فى معدلات ونسب الطلبات.

وطالب بتقرير أسبوعى عن معدلات الإنجاز فى رصف الطرق الرئيسية والداخلية وأيضاً لأعمال رصد وحدة المتغيرات المكانية ، بجانب الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة فى المهد أولاً بأول وأيضاً التعديات والإشغالات بمخرات السيول ، بالإضافة إلى حصر العقارات والعمارات التى لم يتم إجراء أعمال الطلاء لها ، فضلاً عن مراجعة الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة لبعض الجهات والغير مستغلة أو إستغلالها لا يتناسب مع موقعها، وأيضاً حصر الأراضى التى تم تخصيصها للأشخاص أو الهيئات الحكومية ولم يتم إستغلالها لسحبها وعرضها أمام المستمثرين الجادين.

ووجه محافظ أسوان إلى إنهاء الإستعدادات للعام الدراسى الجديد من خلال التأكد من جاهزية المبانى والمنشآت المدرسية ، وأيضاً المرافق العامة بها ، مع تطهيرها وتعقيمها والآخذ بالإحتياطات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بتحقيق التباعد لحماية الطلاب من أى إحتمالات للإصابة بعدوى كورونا ، بالإضافة إلى الإستعداد الجيد لإنتخابات مجلس النواب والموسم السياحى والإحتفال بظاهرة تعامد الشمس فى أكتوبر القادم ، علاوة على تنفيذ بيان عملى أخر للإستعداد للسيول فى نوفمبر المقبل، مشيداً بالدور الحيوى الذى يقوم به اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان والتعاون المثمر فى بسط يد الأمن بالشارع الأسوانى، وأيضاً فى العديد من المجالات الأخرى، بجانب الدور المجتمعى لمواجهة جائحة كورونا من وزارة الصحة وجامعة أسوان والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمواطنين ، وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذى الموافقة على إطلاق أسماء بعض شهداء الواجب الوطنى على مدارس تقع فى نطاق إقامتهم.

كما قام اللواء أشرف عطية قبل بداية الاجتماع بتسليم كرسى كهربائى متحرك وتروسيكل تم إهداؤهم من مؤسسة مصر الخير وذلك لاثنين من ذوى الهمم لمساعدتهم على الحركة وتخفيف أعباء التنقل عنهم.