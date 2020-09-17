خبير عن أوتوبيسات المدارس: يجب أن تخضع لمواصفات أمان خاصة

توفر المدارس الخاصة أوتوبيسات لها لنقل الطلاب، ولا تعتمد تلك الأوتوبيسات على مواصفات خاصة من حيث الأمان والجودة ومستوى الرفاهية إلا في عدد قليل جداً من المدارس.

وفي هذا الصدد، قال عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل السابق لـ"الوطن" إن أوتوبيسات المدارس في العديد من الدول تخضع لمواصفات أمان خاصة بالطلاب والراحة، مضيفًا أنه في مصر لا توجد مواصفات خاصة لأوتوبيسات المدارس، ولكن تلك الأوتوبيسات التي يتم صناعتها تستخدم في كل وسائل النقل سواء كان النقل العام أو المدارس وتكون مقبولة فنيًا.

وتابع أن توجيهات الرئيس بتحويل الأوتوبيسات للعمل بالغاز سيوفر ضغطًا كبيرًا على الوقود كما يوفر لمصر أموالًا طائلة.

وأشار إلى أن أغلب المدارس تتعاقد على الأوتوبيسات العادية ذات الـ26 مقعدًا وتكون صناعة محلية.

وأكد أنه يجب على إدارة مواصفات الجودة أن تضع مواصفات لأوتوبيسات المدارس وتكون بشكل ومواصفات خاصة.

وأشار إلى أن المصانع المصرية يمكنها تطوير وتقديم صناعة جيدة لأوتوبيسات المدارس بسمات خاصة لها، إن تم التعاقد على خطوط إنتاج كبيرة منها، ويتم إضافة العديد من وسائل الترفيه والأمان، حيث إن مصر تمتلك ما يقرب من 17 مصنعًا على مستوى عالٍ، كما أن المصانع التي تعمل على الأوتوبيسات والميكروباصات تقريبًا 8 مصانع.