إصابة 20 بتسمم غذائي بعد زيارتهم لدير العذراء مريم ببني سويف

أصيب 20 شخصًا، بينهم 14 طفلًا من محافظة المنيا، بحالات إعياء وأعراض اشتباه بتسمم، اليوم الخميس، عقب انتهائهم من زيارة دير العذراء مريم ببياض العرب بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإصابة عددًا من ركاب أتوبيس متوقف قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، بحالة من الإعياء الشديد، عقب انتهائهم من زيارة دير العذراء مريم ببياض العرب بمدينة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف بـ7 سيارات نقلت 20 مصابًا بينهم 14 طفلًا، من الأتوبيس إلى مستشفى بني سويف التخصصي، يشكون من حالة من الاعياء وأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب انتهائهم من زيارة العذراء مريم ببياض العرب.

وأكد مصدر بمستشفى بني سويف التخصصي، أن المصابين هم جيرا إبراهيم تادروس، 45 سنة، سائق، وكرولس نمر كامل، 28 سنة، وصموئيل كامل إبراهيم، 24 سنة، وأبانوب كامل إبراهيم، 21 سنة، وشادي عماد رفعت، 21 سنة، وميرنا ماهر عبدالله، 21 سنة.

وأصيب 14 طفلًا آخرين، هم يوحنا ملاك جرجس، 12 سنة، ومهرائيل سميدس صلاح، 11 سنة، ومارينا ميلاد صلاح، 11 سنة، ومارينا مايكل عطية، 12 سنة، ومارسيا هاني زكي، 12 سنة، وجيسكا ميخائيل يونان، 12 سنة، وصموئيل ثابت ناجي، 12 سنة، ومريم سامي عطية، 12 سنة، وكارم ميلاد رمزي، 12 سنة، ورنا شنوده إسحاق، 12 سنة، وندا اسحاق نبيه، 12 سنة، ويوهنا أميرة صلاح، 11 سنة، وأميرة نمر عزت، 11 سنة، ونرمين هاني زكي، 11 سنة، جميعهم يقيمون قرية الشروبي بمركز بني مزار، بمحافظة المنيا.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.