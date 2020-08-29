غلق جزئي لشارع البستان بالشيخ زايد لمدة 4 أيام لتوصيل الغاز غدا

تعلن محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى بشارع البستان بالحى الخامس بمدينة الشيخ زايد بغلق الشارع جزئياً بالإتجاهين أمام المجاورة رقم ( 2-3-4-5) ، وذلك لمدة ( 4 أيام) ابتداء من الأحد 30/8/2020 وحتى الأربعاء 2/9/2020 على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً وتنتهى فى الـ 6 صباحاً طوال المدة المقررة للأعمال دون تعطيل لحركة المرور.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بتعليمات اللجان المروية واللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات بمحيط منطقة العمل.